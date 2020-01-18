أمل عرفة ورسائلها المبطنة.. هل قصدت دانا حلبي وعبد المنعم عمايري؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - مع إعلان الفنانة اللبنانية دانا حلبي خطوبتها بشكل رسمي للفنان السوري عبد المنعم عمايري، بدأت مواقع التواصل الاجتماعي في الهجوم عليها بسبب افتعالها لبعض حركات الاستفزاز التي صنفها البعض على أنها لم تختر الطريقة المناسبة للإعلان عن هذا الخبر.

وسخر الكثيرون من رواد التواصل الاجتماعي من عبد المنعم عمايري بسبب الفرحة الزائدة التي أظهرتها دانا حلبي ومما جاء في تعليقاتهم: "مفكرة نفسها واخدة جورج كلوني"، و"مين مفكرة حالك أخدة"، و"حسيستيني إنه توم كروز.. لو كان فيه خير ما كانت سابته الجميلة والرقيقة أمل عرفة"، إضافة إلى أن البعض قارنوا بينها وبين دينا الشربيني التي تربطها علاقة بالفنان المصري عمرو دياب مقارنين بين اختيار هذه وتلك.

وتطرق فريق آخر إلى موقف الفنانة السورية أمل عرفة وهي طليقة عبدالمنعم عمايري بعد خطوبته بسبب العشرة التي جمعت بينهما طيلة زواج دام 14 عاما كانت ثمرته ابنتيهما سلمى ومريم، غير أن أمل عرفة أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي بصورتين الأولى كانت لها وعلقت قائلة: "ابق طفلا هذا انتصار" ما عده البعض رسالة مبطنة تشير بها إلى كونها غير متأثرة بالصخب.

والصورة الثانية نشرتها لابنتها "مريم" ولفتت بها أنظار الكثير من معجبيها حتى أن الكثير من الفنانين علقوا لها على تلك الصورة بينهم جومانا مراد وكندة علوش وصفاء سلطان، إذ ظهرت الطفلة في الصور مرتدية الملابس التي اشتهرت بها والدتها أثناء أدائها شخصية دنيا أسعد سعيد.

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وكان تعليق أمل عرفة الذي تركته على تلك الصورة معبرا عن فرحتها بابنتها ويشير إلى أنها لا تزال الأم المهتمة التي تتمنى أن ترى نفسها في أولادها فقالت: "مريم عندا واجب ترفيهي بالمدرسة تلبس شخصية من مسلسل فقررت تلبس لبس شخصية دنيا، وفيه أحلى من هاد الشعور إجا نهار وبنتي عم تقلد شخصية من شخصياتي اللي عملتا.. لقلبك انتي وأختك كل الخير يا ماما وربي يحفظ ولاد الجميع".

وكانت دانا الحلبي قد تعرضت لهجوم عنيف من متابعيها بسبب فيديو سخرت فيه من الحاقدين عليها، إثر إعلان خطوبتها رسميا من الفنان السوري عبد المنعم العمايري، وقامت دانا في الفيديو الذي نشرته عبر حسابها على "إنستغرام" بغناء مهرجان شعبي للمطرب المصري حودة بندق، وذلك أمام صورة العمايري، قائلة: "بتبصوا لينا بغل يا خلق تشل، وأنا عالدغري شايفكوا هوا.. رب العباد علا اسمنا في سماه".

يُذكر أن مسلسل "مدرسة الحب" كان آخر عمل جمع الفنانة أمل عرفة بالفنان عبد المنعم عمايري كزوجين قبل إعلان طلاقهما، علما بأنهما اجتمعا سابقا في أعمال عدة أبرزها "رفة عين".