شيرين رضا تنعي كلبها بكلامٍ مؤثِّر









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: نعت الممثلة المصرية ​شيرين رضا​ كلبها بكلماتٍ مؤثرة بصورة نشرتها عبر حسابها الخاص على "إنستغرام"، وأرفقتها بتعليقٍ جاء فيه: "سوف أراك في الجهة الأخرى بين النجوم، ابني وأفضل صديق لي منذ 12 عاما".

وكانت رضا المعروفة بدعمها لقضايا حماية الحيوانات فى مصر قد وجهت طلباً لللمسؤولين للنظر في إصدار قانون للرفق بالحيوان حين كتبت: "نداء إلى المسؤولين برجاء النظر في إصدار قانون للرفق بالحيوان وإيجاد مأرب وإطعامها ومنع أذيتها، الرفق بالحيوان هو مفهوم إنساني غايه في الحساسية، فيجب أن نفكر فيما لا يستطيع أن يشتكي أو يعبر عن أوجاعه وألمه أو جوعه".

كما ناشدت وتوسلت وزارة الداخلية التدخل لمنع تعذيب الحيوانات في سوق الجمعة بتغريدةٍ منفردة.