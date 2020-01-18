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""الخليج 365"" من بيروت: تفاعل محبو الفنانة نانسي عجرم مع صورتها الجديدة التي نشرتها عبر حسابها الشخصي على "إنستغرام" بعد مرور أسبوعين على حادثة مقتل الشاب السوري الذي تسلل إلى منزلها على يد زوحها الطبيب فادي الهاشم.
وظهرت "نانسي" وهي تحتضن ابنتيها ميلا وإيلا، بلقطة تحمل أبعاد خوف الأم على ابنتيها ومدى تعلقها بهما. وأرفقت الصورة بتعليقٍ مؤثر جاء فيه:"إنتو الدني... وبروحنا منحميكن".
وفيما ضجّت مواقع التواصل الإجتماعي مؤخراً بالحديث عن مطالبة مقرّبين من أهل الراحل محمد موسى بمبلغ قدره نصف مليون دولار من عائلة الفنانة نانسي عجرم، نفى محام العائلة غابي جرمانوس دخول موكّله الدكتور فادي الهاشم بأي مفاوضات مع أهل "المقتول" مشدّداً على أنهم بانتظار قرار قاضي التحقيق، وستكون للقضاء الكلمة الفصل في هذه القضية.
وكانت عجرم قد وجهت مؤخراً رسالة شكر لكل من سأل عنها واطمأن لحال عائلتها متمنية الخير للجميع، وتمنت أن لا يعيشوا هذه التجربة الصعبة، كاتبة: "الله يبعد الخطر عنكم وعن عائلاتكم"
كانت هذه تفاصيل خبر نانسي عجرم تحتضن بناتها: "بروحنا نحميكم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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