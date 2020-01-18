شكرا لقرائتكم خبر عن حفل كارول سماحة بمسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا يشعل مواقع التواصل الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع اقتراب موعد الحفل الغنائى الكبير الذى من المقرر ان تحييه نجمة الغناء العربى كارول سماحة مساء ٢٤ الشهر الحالى فى مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أشتعلت مواقع التواصل الاجتماعى بتعليقات الترحيب والحفاوة من جمهورها خاصة أن الحفل لم يتبق عليه سوى خمسة أيام وذلك وسط حملة تسويقية رفيعة المستوى نفذتها الجامعة للترويج للحفل بشكل كبير ويتناسب مع نجومية كارول سماحة .

وقد تزامن ذلك مع قيام ادارة النشاط الفنى والثقافى بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بالانتهاء من كافة الترتيبات اللازمة لهذا الحفل الذى يعتبر أول نشاط فنى للجامعة فى العام الجديد ويقام تحت رعاية خالد الطوخى رئيس مجلس الأمناء وذلك فى إطار خطة شاملة تتضمن تنظيم مجموعة من الحفلات الغنائية يقوم بإحيائها نخبة من نجوم الغناء فى مصر والدول العربية الشقيقة وتستهدف فى المقام الأول الارتقاء بالذوق العام فى مواجهة انتشار موجة أغانى المهرجانات والتصدى للأغنية الهابطة.





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كما كانت النجمة كارول سماحة قد اعربت فى وقت سابق عن سعادتها البالغة بالحفاوة بها والتى لمستها عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعى وأشارت الى أن تلك الجهود التى تقوم بها جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا من اجل تقديم حفل متميز ليس جديداً على الجامعة التى تسعى لأن يخرج الحفل علي مستوي رفيع وبما يليق باسم جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ومكانتها المرموقة بين الجامعات الكبرى فى العالم.

المعروف أن آخر أعمال كارول سماحة أغنية "انشالله" وهى الأغنية التي طرحتها علي طريقة الفيديو كليب وحققت نسبة مشاهدة عالية علي موقع"يوتيوب" كما شاركت مؤخرًا في فيلم "بالصدفة" هو أول عمل سينمائي للنجمة كارول سماحة وتم عرضه فى بيروت ودبى ويشاركها في البطولة الفنان بديع أبو شقرا وباميلا الكيك ومنير معاصري ومن إخراج باسم كريستو.

يذكر أن مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا يسع ١٢٠٠ مشاهد ومجهز على مستوى عال من حيث أجهزة الصوت وأدوات الاضاءة ووسائل إدارة المسرح وفق أحدث التقنيات المستخدمة فى هذا المجال.