شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان من 68 سنة.. قصة ترويج الفنانة ماجدة لإعلان مشروبات غازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت الفنانة القديرة ماجدة، التى رحلت عن عالمنا مؤخرا عن عمر 89 عاما، فى أحد إعلانات المشروبات الغازية الشهيرة، منتصف القرن الماضى وتحديدا عام 1952، وكانت فى العقد الثالث من عمرها، وأثار الإعلان إعجاب الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعى والسوشيال ميديا.





وانتقلت الفنانة الكبيرة ماجدة الصباحى، إلى جوار ربها، الخميس الماضى، بعد حياة حافلة بالعطاء الفنى، لم تكتف فيها بالتمثيل وبطولة الأفلام التى أصبحت علامات فى تاريخ السينما، ولكنها أسست شركة إنتاج عام 1958 وأنتجت عددا من الأفلام المهمة، وقدمت من خلالها عددا من النجوم، وفضلا عن الأفلام الاجتماعية ومنها أين عمرى، ومن أحب، والمراهقات الذى تم تصنيفه كأحد أهم الأفلام فى تاريخ السينما، كما أنتجت شركة أفلام ماجدة عددا من الأفلام الوطنية والدينية، وقالت إنها خاضت هذه التجارب المهمة للتاريخ والوطن والفن، ومنها فيلم «العمر لحظة» الذى تحدث عن فترة النكسة وجرائم إسرائيل وحرب أكتوبر، وأفلام دينية ومنها: هجرة الرسول، وعظماء الإسلام، وكان من أهم الأفلام التى أنتجتها ماجدة فيلم «جميلة»، الذى تحدث عن بطولة المناضلة الجزائرية جميلة بوحريد وسلط الأضواء على ممارسات الاحتلال الفرنسى فى الجزائر.

وشيعت جنازة الفنانة الراحلة، أمس الجمعة، عقب صلاة الجمعة، من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، وتم لف الجثمان بعلم مصر، وحضر لصلاة الجنازة كل من الفنان عزت العلايلى، سمير صبرى، أشرف زكى، محسن علم الدين، نهال عنبر، دلال عبد العزيز، رانيا محمود ياسين، أيمن عزب، رشوان توفيق، سيف عبد الرحمن، بوسى شلبى ووائل الإبراشى.