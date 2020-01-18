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"ليلة البرنس".. ماجد المهندس يشعل الرياض بحفل غنائى كبير "فيديو وصور"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشعل المطرب ماجد المهندس، العاصمة الرياض، الجمعة، بحفل غنائى كان بمثابة احتفال بمسيرته الفنية، حيث يحمل الحفل اسم "ليلة البرنس"، والذى ترعاه الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركى آل الشيخ، وقدم خلاله عددًا من أغنياته الخليجية، فيما أبدع بأغنية "اكدب عليك" التى تفاعل معها الجمهور بحرارة شديدة.

 

وفى تقديمه للنجم ماجد المهندس، قال الإعلامى نيشان مقدم الحفل، "إنه البرنس.. إنها ليلة البرنس ليلة تشبه رقيه وحسنه ونبله.. ليلة تحيكه الأساطير ويغازلها رومانسية هو أمير من أمراء الأساطير هو فارس من فرسان الخيال يصل بعد لحظات على خيل التألق يخترق الصفوف بشموخ وخفر وينساب بيننا ليكون الأول فعلًا هو الأول والدليل أنتم أنتم أهل المملكة العربية السعودية الكرام".

 

وأضاف نيشان، "يعترينى فخر وأنا أمثل أمامكم الليلة فى خواتيم هذه الفعاليات موسم الرياض.. أدام الله العز والنعم كل النعم على أرض المملكة عاصمة الفرح والكرامة.. لن تكون ليلة كسائر الليالى ليلة لن تشبه سائر الليالى.. أعدكم بمحتوى ورفعة وأنس يشبهون نجمها حتى الرياض.. نعم الرياض تخط سعادة وتبث فرحًا وتنثر حبًا.. أهلًا بكم إلى حفل برنس الغناء العربى ماجد المهندس".

 

فيما قال برنس الغناء العربى، عن جمهوره قبل الحفل، "أنا شهادتى مجروحة بجمهورى هما سبب سعادتى.. دايمًا أقول وأتمنى وأدعى إن ربنا يقدرنى ويجعلنى قد حسن ظنهم وأقدم شيئا يسعدهم مثل ما هما بيسعدونى وغامرينى بحبهم فى كل مكان.. فإن شاء الله يارب دايمًا أقدم شيء حلو ينال رضاهم بإذن الله".

 

ويذكر أن الإعلامى اللبنانى سعيد حريرى، كان قد كشف عن مخرج حفل المطرب ماجد المهندس، فى المملكة العربية السعودية، قبل انطلاق الحفل بساعات، كما أزاح الستار أيضًا عن مقدم الحفل، من خلال مقطع فيديو على متن الطائرة برفقة الإعلامى نيشان، والمخرج سعيد ماروق، والصحفية اللبنانية رنيم، فى طريقهم جميعًا إلى السعودية.

 

ونشر سعيد حريرى، مقطع فيديو عبر حسابه على إنستجرام، وقال "نيشان ما بده يتصور بس خدعته وعملت هذا الفيديو.. أنا ونيشان وسعيد ماروق ورنيم رايحين على السعودية.. والمفاجأة إن نيشان هيقدم الحفل وسعيد مخرج الحفل"، وفى تعليقه على الفيديو، كتب: "‫وهكذا خدعنا نيشان.. والاستعداد والحماس لـ"ليلة البرنس" كبير جدًا بدأ على متن الطائرة لنلتقى فى ليلة أميريّة من ليالى الأساطير".

 

ويشار إلى أن ماجد المهندس انتهى من تسجيل ألبومه الجديد الذى يحمل اسم "شهد الحروف" يشمل 10 أغانى متنوعة من ضمنها أربع أغنيات من ألحان الموسيقار طلال، وإشراف خالد أبو منذر، فى تعاون شعاره الطرب والأصالة على أن تطرح أول 4 أغنيات خلال الأيام القليلة القادمة ويتبعها باقى الأغانى حسب خطة طرح أعدتها الشركة المنتجة للترويج للألبوم، والأغنيات الأربعة هى "شهد الحروف" من كلمات بدر بن عبدالمحسن، "ياللى أحبك موت" كلمات فهد بن خالد، "جفن الليل" كلمات بدر بن عبدالمحسن " لحظة هواى" كلمات دايم السيف.

 

يذكر أن ماجد المهندس، كان قد أكد امتنانه بالتعاون الأول مع الموسيقار طلال وتقديم 4 أغنيات من ألحانه، واصفاً التجربة بالرائعة، مشيراً إلى أنه وقع فى غرام الأغنية منذ اللحظة الأولى لسماع كلماتها وألحانها، من خلال سعيه الدائم لتقديم فن غنائى يناسب ذوق الجمهور، وأنه متفائل بالعمل الذى يحمل الطابع الطربى والقيمة الفنية المتميزة. وطرح المطرب ماجد المهندس أغنيته الجديدة التى تحمل اسم "كل السماء"، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، من كلمات فهد، وألحان أحمد الهرمى، وتوزيع زيد نديم، وحققت نسب مشاهدة عالية حتى الآن.

 

وطرح ماجد المهندس آخر أغنية "هذى جدة"، على يوتيوب، وهى بمثابة هدية منه إلى عروس البحر الأحمر، من كلمات عبد الله الملحم، ألحان فايز السعيد، توزيع موسيقى زيد نديم، مكس وماستر جاسم محمد، إضافة إلى أغنية "أوقعلك عقد"، من كلمات محمد الواصف، ألحان على جاسم، توزيع أحمد المهندس، مكس وماستر جاسم محمد.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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