"كان نفسه يتجوز".. وفاة شقيق الفنانة نداء شرارة

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محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت الفنانة الأردنية نداء شرارة وفاة شقيقها عن عمر 26 عاما، صباح اليوم السبت.
وأضافت شرارة، عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، "أخويا مات، 26 سنة، مات شاب، راح حادث، كنت وعدته أجهزله بيته عشان بدو يتجوز، كان نفسه يتجوز وعامل جمعية آخر الشهر بدو يقبضها عشان أخطب له".
وأضافت نداء: "يا رب الفجيعة أكبر مني.. أكبر من طاقتنا.. الصبر من عندك يا رب.. صبّر أمي، قلبي بيعتصر يا رب".
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