صور| بدء تصوير "أسود فاتح" لهيفاء وهبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر السيناريست أمين جمال صورة، عبر خاصية الاستوري بفيسبوك، للكلاكيت من أول يوم تصوير لمسلسل أسود فاتح، للفنانة هيفاء وهبي.

وعلق على الصورة: "بسم الله توكلنا على الله.. أول يوم تصوير"، كما نشر صورة أخرى لسيناريو العمل.

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المسلسل بطولة هيفاء وهبي وشريف سلامة وصبري فواز وأحمد فهمي وفراس سعيد وعمر السعيد وناصر سيف ورانيا منصور، ومن تأليف شريف يسري وإبراهيم ربيع وحمدي التايه، وإخراج كريم العدل.

المسلسل يصور في بيروت، ومن المقرر عرضه في رمضان 2020.