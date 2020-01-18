تراند اليوم : رد ناري من "نانسي عجرم" على مطالبة أهل قتيل فيلتها بتعويض قيمته 500 ألف دولار

نشرت وسائل إعلام عربية أخبارا بتقدم أسرة القتيل السوري بفيلا نانسي عجرم بطلب بتعويض قيمته نصف مليون دولار .

وأبدى جابي جرمانوس - محامي نانسي عجرم و زوجها - امتعاضه الشديد من هذه الأخبار .

وقال "جرمانوس" في تصريحات صحفية: لا أعرف مدى صحة تلك الأخبار ، لكن لا يعنينا الأمر.

وأضاف: موقف موكلي القانوني قوي ، وليس مضطرًا لدفع أية تعويضات .. موكلي كان في حالة دفاع عن النفس .. وننتظر قرار القاضي نيقولا منصور.

وكانت القاضية غادة عون وجهت تهمة القتل العمد لفادي الهاشم.

