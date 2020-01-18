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تراند اليوم : رد ناري من "نانسي عجرم" على مطالبة أهل قتيل فيلتها بتعويض قيمته 500 ألف دولار

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نشرت وسائل إعلام عربية أخبارا بتقدم أسرة القتيل السوري بفيلا نانسي عجرم بطلب بتعويض قيمته نصف مليون دولار .

وأبدى جابي جرمانوس - محامي نانسي عجرم و زوجها - امتعاضه الشديد من هذه الأخبار .

وقال "جرمانوس" في تصريحات صحفية: لا أعرف مدى صحة تلك الأخبار ، لكن لا يعنينا الأمر.

وأضاف: موقف موكلي القانوني قوي ، وليس مضطرًا لدفع أية تعويضات .. موكلي كان في حالة دفاع عن النفس .. وننتظر قرار القاضي نيقولا منصور.

وكانت القاضية غادة عون وجهت تهمة القتل العمد لفادي الهاشم.

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