تراند اليوم : صور| بعد رسالة مؤثرة.. ممثل مصري يفجع في وفاة والدته



فجع الممثل المصري حسام داغر في وفاة والدته في وقت مبكر اليوم بعد تعرضها قبل أيام لأزمة صحية بالقلب، عن عمر يناهز 58 عامًا.

وسيتم تشيع الجنازة عقب صلاة ظهر اليوم من المجمع الإسلامي بمدينة الشيخ زايد، غرب القاهرة.



كان داغر نشر صورة لوالدته، عبر حسابه الرسمي على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق: "يارب ما حيلتيش غير الدعاء ليكي من امبارح بايت في الشارع قدام المستشفي وبدعي وحاسس إن ربنا سامعني، الدكاتره بيقولوا إنهم بيعملوا إلي يقدروا عليه خصوصاً بعد توقف عضلة القلب الصبح، ورجعتي تاني حتى في عدم وجود الضغط، وقالوا إن زي ما أنا و أخواتي متمسكين بيها هي كمان متمسكة بينا وفي الحياة، وطلب مني أدعي لأنها بين الحياة والموت.



ونعى أخوه المخرج أحمد داغر، وفاة والدتهما عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلاً: "أمي ماتت وسابتني".

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و"داغر" له العديد من الأعمال الفنية، وارتبط ظهوره الممثل محمد رمضان، وكانت آخر أعمالهما معًا مسلسل "زلزال" الذى عرض في شهر رمضان الماضي.



