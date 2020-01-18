تراند اليوم : صدمة في الوسط الفني بمصر بعد وفاة ثلاثة فنانين خلال يوم واحد

حالة من الصدمة يعيشها الوسط الفني المصري بعد وفاة 3 فنانين خلال يوم واحد فقط .

البداية كانت مع إعلان وفاة الفنانة ماجدة صباحي عن عمر يناهز 87 سنة بعد رحلة فنية حافلة.

وكشفت الفنانة غادة نافع - ابنة الراحلة - أن الأخيرة توفيت بشكل طبيعي في منزلها ، وتم تشييع جنازتها من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.

لم يكد الوسط الفني يستيقظ من صدمة وفاة ماجدة ، ليتفاجأ بوفاة الفنانة نادية رفيق التي اشتهرت بتأدية دور الأم في الدراما المصرية.

وتوفيت "نادية" عن عمر يناهز 85 سنة ، وتم تشييع جنازتها من كنيسة السريان الكاثوليك بمصر الجديدة .

وفي أعقاب ذلك ، أُعلن وفاة الفنان إبراهيم فرح ، وتم تشييع جنازته من مسجد السيدة نفيسة.

