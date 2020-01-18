تراند اليوم : فيديو| ممثلة مصرية تكشف إصابتها بالسرطان.. ونجل "حسن شحاتة" ينقذ حياتها



كشفت الممثلة المصرية، عايدة رياض عن تفاصيل تعرضها للإصابة بسرطان المثانة عندما كانت تشارك الممثل يحيى الفخراني، مسلسل "دهشة" قبل 5 أعوام.

وأضاقت في مقابلة تليفزيونية على قناة "النهار"، أن بداية اكتشافها المرض كانت أثناء تصوير مسلسل "دهشة" مع الممثل يحيى الفخراني، عندما بدأت تشعر بالتعب وقتها، لكنها انتظرت حتى تم الانتهاء من التصوير، وتوجهت لأحد الأطباء، والذي أخبرها بدوره أن الأمر لا يعد كونه مجرد ميكروب في البول.

وأشارت إلى أنها استمرت في العلاج لمدة 3 أشهر، لكنها لم تشعر بتحسن، قبل أن تتوجه إلى طبيب آخر بناء على نصيحة شقيقها، لتكشف الأشعة والتحاليل إصابتها بورم خبيث في المثانة.

وقالت إنها شعرت بالصدمة للوهلة الأولى عند سماع ذلك "كنت حاسة إنه الموضوع خلاص.. ده عيا جامد، آه كنت خايفة.. بس عادي ماشية".

وأشارت إلى أن أشقاءها تواصلوا مع عدد من الأطباء بالخارج، لكن نجل شقيقتها كريم حسن شحاتة، نجل المدير الفني السابق لمنتخب مصر أخبرها أن هناك طبيبًا ماهرًا للغاية هنا في مصر، وبالفعل توجهت إليه وبدأت رحت العلاج.

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وقالت إن الثلاثة أشهر الأولى كانت تأخذ فيها جرعات العلاج الكيماوي بمعدل جرعة كل 21 يوًما، ثم توقفت لمدة شهرين أجرت بعدهم مسحًا ذريًا أثبت أن الأمور في تحسن مستمر، ثم دخلت في مرحلة العلاج بالإشعاع وهكذا إلى أن انتهت من كل مراحل العلاج.

وأوضحت أنها كانت ترفض الأعمال الفنية التي تعرض عليها وقتها، إلا أن الطبيب المعالج طلب منها أن توافق حتى لا تدع نفسها للمرض، ووافقت بالفعل على المشاركة في مسلسل "حالة عشق" مع مي عز الدين.

وذكرت أنها كانت تمضي الوقت بين التصوير والعلاج إلى أن تعافت من المرض.

يشار إلى أن عايدة رياض عملت في بداية حياتها راقصة في فرقة رضا للفنون الشعبية قبل أن تحترف التمثيل، وتشارك في العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية.



