أحيت الفنانة السورية أصالة نصري ، مساء أمس الخميس، حفلًا غنائيًا في بريدة بمنطقة القصيم ، ضمن فعاليات ليالي القصيم التي تنظمها هيئة الترفيه. وشهد الحفل حضوراً جماهيرياً كبيراً ، وتفاعل من الجمهور مع الفنانة السورية سواء بالغناء معها ، أو بالتصفيق والتمايل مع أغانيها . كما تفاعلت أصالة مع جمهورها أيضاً وخلعت معطفها ، وأخذت تتمايل مع الأغاني . ومن الأغاني التي قدمتها أصالة خلال الحفل، أغنيتها الجديدة “شامخ”، والتي تغنيها لأول مرة على المسرح أمام جمهور بريدة بالقصيم.
وفى ختام الحفل بالقصيم، وجهت أصالة رسالة حب للجمهور، حيث قالت: “أنا سعيدة جدًا إن أنا اليوم معكم وبينكم.. بكل صراحة هاي أصدق لحظات فرح أنا بعيشها حقيقية من أولها لآخرها ومحتاجاها واليوم أسعدتوني وقد ما أهدتكم سعادة واهتمام إنتوا أهديتوني أكتر شكرًا جزيلًا على محبتكم”.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: حضور جماهيري كبير لحفل أصالة في بريدة .. والفنانة تتفاعل مع جمهورها وتخلع عبائتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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