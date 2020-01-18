بطلة فيلم “شيهانة” تروي كواليس مداهمة أشخاص موقع التصوير ظناً منهم أنهم “دواعـش”-فيديو

كشفت الفنانة ميسون الرويلي، بطلة الفيلم السعودي “شيهانة”، عن كواليس تعرّض فريق عمل الفيلم لمداهمة بالأسلحـة النارية خلال تصوير أحداث الفيلم في الأردن. وأوضحت ميسون الرويلي خلال لقاء ببرنامج “مسايا لجين” على قناة “SBC”، أن الأهالي اعتقدوا أن فريق العمل ينتمون لداعـش؛ بسبب وجود شعارات التنظيم الإرهـابي على السيارات والملابس الخاصة بهم.

وبيّنت أن الأهالي هاجموهم بالأسلحـة النارية وتعرضوا للموت بالفعل، قبل أن ينجح القائمون على العمل في إقناع الأهالي أنهم يصورون عملاً فنياً ولا يتبعون “داعـش”. يُشار إلى أن فيلم “شيهانة” من إنتاج قناة “SBC”، ويسلّط الضوء على العمليات الإرهـابية التي ينفذها تنظيم داعـش في سوريا.