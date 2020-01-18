شاهد: أكبر شاعر في القصيم يستقبل أصالة في بريدة .. ويعلق .. أنا جاي مخصوص عشان أشوفك بس وأمشي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو يوثق لحظة وصول الفنانة السورية أصالة نصري إلى مدينة بريدة لإحياء حفلها ضمن ليالي القصيم . وأظهر الفيديو الفنانة وهي تترجل من السيارة ثم يقابلها أحد الأشخاص ، ويقوم البعض بتقديمه لها قائلاً هذا أكبر شاعر في القصيم ، لترد الفنانة قائلة : “أوك” .

وقال الشاعر للفنانة : “أنا جاي مخصوص عشان أشوفك بس وأمشي ” ، فيما ردت أصالة قائلة : ” إن شاء الله ما بتندم” . و أحيت أصالة ، أمس الخميس، حفلًا غنائيًا كبيرًا فى مدينة بريدة ، ضمن فعاليات ليالى القصيم التي تنظمها هيئة الترفيه ، وتضم الحفلات عددًا من أهم وأشهر نجوم الغناء بالوطن العربى.