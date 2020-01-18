تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو يوثق لحظة وصول الفنانة السورية أصالة نصري إلى مدينة بريدة لإحياء حفلها ضمن ليالي القصيم . وأظهر الفيديو الفنانة وهي تترجل من السيارة ثم يقابلها أحد الأشخاص ، ويقوم البعض بتقديمه لها قائلاً هذا أكبر شاعر في القصيم ، لترد الفنانة قائلة : “أوك” .
وقال الشاعر للفنانة : “أنا جاي مخصوص عشان أشوفك بس وأمشي ” ، فيما ردت أصالة قائلة : ” إن شاء الله ما بتندم” . و أحيت أصالة ، أمس الخميس، حفلًا غنائيًا كبيرًا فى مدينة بريدة ، ضمن فعاليات ليالى القصيم التي تنظمها هيئة الترفيه ، وتضم الحفلات عددًا من أهم وأشهر نجوم الغناء بالوطن العربى.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد: أكبر شاعر في القصيم يستقبل أصالة في بريدة .. ويعلق .. أنا جاي مخصوص عشان أشوفك بس وأمشي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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