شاكيرا تعيش لحظات مرحة مع طفليها على أنغام أغنيتها "Me Gusta".. بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - نشرت النجمة ​شاكيرا​ عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو ظهرت فيه وهي بملابس رياضية وترقص مع طفليها "ساشا" و"ميلان"، على أنغام أغنيتها الجديدة "Me Gusta "، والتي تعاونت فيها مع مغني الراب Anuel AA.

وتدور قصة أغنية "Me Gusta" حول زوجين تبدو علاقتهما قريبة من نهايتها، ولكن يدركان أنهما على إستعداد لاستعادة ما ضاع منهما.

يُذكر أن شاكيرا أطلقت في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، فيلمها الوثائقي "Shakira in Concert: El Dorado World Tour" الموسيقي، والذي يوثق جولتها El Dorado World Tour الغنائية في عام 2018.



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