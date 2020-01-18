نداء شرارة تُفجع بوفاة شقيقها

ميرنا وليد - بيروت - فجعت الفنانة الأردنية ​نداء شرارة​ بوفاة شقيقها الأصغر، عن عمر 26 عاماً في حادث سير، ونعته عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.

وعبّرت شرارة عن ألمها الشديد لوفاة شقيقها، وكتبت: "أخويا مات ستة وعشرين سنة مات راح ضحية حادث، كنت وعدتة أجهز له بيته علشان بدو يتزوج، كان نفسه يتجوز وعامل جمعية آخر الشهر بدو يقبضها علشان أخطب له، يارب الفاجعة أكبر مني أكبر من طاقتنا الصبر من عندك يارب صبر أمي قلبي بينعصر يارب".

وحرصت عدد من الفنانات على مواساة شرارة وتعزيتها، فكتبت الممثلة المصرية ميرهان حسين: "حبيبتي ربنا يصبركم، ورحمة، ويجعل مثواه الجنة قلبي معاكي، فيما علقت الفنانة جيهان خليل قائلة: "البقاء لله ربنا يرحمه ويصبرك".

الفنانة اللبنانية سارة الهاني كتبت: "يا رب دخيلك يا نداء.. الله يرحمه يا قلبي ويصبرك كسرتيلي قلبي".

وكتبت الفنانة العرافية رحمة رياض: "لا حولة ولا قوة الا بالله.. الله يصبركم يا حبيبتي ان لله وان اليه راجعون".

والفنانة العراقية دموع تحسين كتبت: "الى رحمة الله ربي يرحمه برحمته الواسعة ويغفر له يا رب الله يصبركم يا حبيبتي".

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