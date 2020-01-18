تراند اليوم : فنانة شهيرة تطلب الدعاء لطليقها بعد إصابته بنزيف في المخ

طالبت الفنانة المصرية مي فاروق، جمهورها بالدعاء لطليقها أشرف سيد رجب بعد تعرضه لحادث وإصابته بنزيف في المخ.

وكتبت قائلةً:”أرجو منكم الدعاء لـ أبو أولادي أشرف سيد رجب بالشفاء، أصيب بنزيف في المخ نتيجة حادث، دعواتكم يرده لأمه وأهله وأولاده بالسلامة”.

وأعلنت الفنانة الفترة الأخيرة طلاقها من زوجها برسالة مؤثرة حيث كتبت: “تم من شهور طلاقي من أبو أولادي ومن بعدها اكتشفت أن أحلى وأجمل علاقة حب حقيقية هي اللي مع ولادي حبايبي زينة ومالك وشغلي ربنا يسعدهم ويخليهم ليا ويحفظهم ويوفقني في شغلي وولادي هم كل حاجة ليا”.