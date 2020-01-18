شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة نانسي عجرم تنشر أول صورة مع ابنتيها منذ حادث القتل في الفيلا والان مع التفاصيل

السبت 18 يناير 2020 نشرت الفنانة نانسي عجرم أول صورة لها مع ابنتيها، منذ حادث القتل الذي جرى بالفيلا عبر حسابها الرسمي في تويتر .

Advertisements نانسي ظهرت في الصورة وهي تحتضن بناتها، وعلقت: "إنتو الدني وبروحنا منحميكن". يشار إلى أن قضية قتيل فيلا نانسي عجرم، شهدت الكثير من الجدل خلال الفترة الماضية، وكشف تقرير الطب الشرعي أن القتيل تلقى 16 رصاصة من "مسدس" زوج نانسي.

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