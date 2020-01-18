رمزي يؤكد أنه ينتظر موافقة جورج سيدهم على مشاركته في عمل فني

وقال الفنان هاني رمزي، إن مجرد التفكير في عودة عملاق الكوميديا جورج سيدهم بعمل يجمعني به شرف عظيم لي، وأتمنى لو قبل جورج سيدهم مشاركتي أحد أعمالي، وألا تكون حالته الصحية عائقًا أمام تحقيق هذا الهدف، فقد أمتع الملايين في العالم العربي ونتمنى له الشفاء والعودة قريبًا للأضواء، لنراه ثانيةً على الشاشة ونسعد بإبداعاته فلا يوجد شيئ بعيد على ربنا والشفاء بيده، ومن جهتي أنا على أتم الاستعداد لتجهيز عمل فني يليق به فور موافقته على العودة لجمهوره من جديد.

وأضاف : "حالته الصحية مستقرة وأفضل حالًا من الفترة الماضية، وجورج سيدهم عاني من جلطة بالمخ أثرت على النطق والحركة بشكل كبير، ولكنه يظل واعي ومستوعب كل ما يحيط به، يتفاعل معنا بالإبتسامة والضحك على ما نقوله".



وأشار رمزي، إلى أن حالة سيدهم النفسية أيضًا في تحسن واضح، وأكد على أن علاقته بالفنان جورج سيدهم وزوجته ليندا علاقة قوية جداً، حيث أنه وقف أمامه في أولى أدواره فى بدايته الفنية، مؤكداً أنه دائم السؤال عنه والإطمئنان على حالته الصحية، وقد قام بزيارته فى منزله بصحبة أشقائه أمير رمزي وإيهاب رمزي للاطمئنان عليه ومساندته ورسم البسمة على وجهه، وكانت زيارة موفقة حيث شعر بتحسن في حالته النفسية.

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