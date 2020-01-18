مشاعل الشحي تكشف عن السبب الحقيقي وراء خلعها للحجاب

كشفت الفنانة الإماراتية مشاعل الشحي، السبب الحقيقي وراء تخليها عن حجابها الذي كانت ترتديه طوال الفترة الماضية مؤكدًة أنها لا تريد أن تكون إنسانة منافقة، وفسرت ذلك بالقول: "أنا حسيت إني ما أبي ألبس الشيلة ما أبي أكون منافقة ما أبي ألبس الشيلة قدام الناس ومن وراء الناس ما ألبسها".

وتابعت مشاعل الشحي في تصريحات تلفزيونية أنها تتمنى في يوم من الأيام أن تتحجب ولا تتراجع في قرارها كي لا يُثار جدلًا ضدها مثلما يحدث وكأنها فعلت جريمة، موضحة: "الله يهديني وفي يوم من الأيام راح أتحجب وما أتراجع عن القرار".

وتدخل زوجها الإعلامي الإماراتي أحمد خميس قائلًا إنها لم تكن محجبة بالمعنى الذي يجعلها تحمل هذا اللقب موضحًا أن حجابها كان حتى منتصف رأسها وحتى عندما كانت تذهب للمولات تقع "الشلة من رأسها".

وتعليقًا على قولها بأنها تتمنى الهداية في يوم من الأيام وتقرر ارتداء الحجاب قال أحمد خميس: "أنا راح أكون مستأنس بيكي".

وكان أحمد خميس قد أعلن قبل أيام أنه وزوجته قررا إبعاد حياتهما الخاصة عن الجمهور وعدم نشر أي تفاصيل في هذا الشأن عبر السوشال ميديا، فقال في رسالة نشرها عبر حسابه على موقع "إنستغرام" إنه سيحتفظ بخصوصيتهما ويبتعد عن نشر صورهما بسبب التعليقات السلبية التي هددت حياتهما خلال الفترة الأخيرة، فكتب قائلًا: "إننا أخذنا قرارا وبعون الله بنفذه وهو أن نحتفظ بحياتنا الشخصية لنفسنا وما نشاركها بالصورة اللي تعودتوا عليها".

وأضاف أحمد خميس في رسالته التي ضمنها بصورة جمعته بزوجته مشاعل الشحي قائلًا: "نعم نحن وبطيب نية كنا نشارككم تفاصيل حياتنا ولكن للأسف كثرة الكلام السلبي والتجريح كان بيهدم حياتنا لدرجة الانفصال أكثر من مرة وهذا اللي نقول عنه كلام الناس يخرب البيوت".

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وكشف الإعلامي الإماراتي السبب وراء اتخاذ هذا القرار فقال: "لأننا نخطط لبناء أسرة فالأفضل فعلًا أن نحتفظ بخصوصية حياتنا الشخصية! ولأن محبتكم مهمة لنا كثير ولأن فعلا ما يقدر الإنسان يعيش في وسط كره وكلام تجريح ونقد، فقررنا هالشي مو ضعف أو تراجع وإنما احترامًا للجميع".

واختتم: "أريد أن أوجه كلمة شكر وامتنان خاصة لكل اللي انتقدونا طول مسيرتنا في السوشيال ميديا وكلامهم كان لا يخلو من التجريح والكره شكرًا لكم كنتو درس تعلمنا منه الكثير ونحن ما نبادلكم الكره نفسه ومتابعينا الكرام بنكون معاكم دايمًا وشغلنا في الدعايات مستمر وحياتنا مستمرة لكن ببعض الخصوصية اللازمة لنعيش بسلام أنا وزوجتي مشاعل".

يُذكر أن أحمد خميس وزوجته مشاعل الشحي أقاما حفل زفاف ثانٍ لهما نهاية ديسمبر الماضي بأحد الفنادق الكبرى في دبي.

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