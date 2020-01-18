شكرا لقرائتكم خبر عن نجلاء بدر: مرتاحة مع "البرنس" و"الفتوة" والدراما السنة دى ورقها حلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الفنانة نجلاء بدر أنها تصور مشاهدها فى مسلسلي "البرنس" مع محمد رمضان و"الفتوة" مع ياسر جلال بشكل يومى وبدون اجازات، حيث إنها تتواجد فى الديكورين الأولين بالعملين، لافتة أنها ستحصل على أول اجازة لها مع الأسبوع الأول من شهر فبراير المقبل بعد إجهاد كبير ما بين العملين خاصة وأنها بدأت فيهما فور انتهائها من تصوير مسلسلها الأخير "شبر مية" دون الحصول على راحة.

وأعربت نجلاء لـ" الخليج 365" عن سعادتها بالعمل مع محمد رمضان فى "البرنس" وأيضاً ياسر جلال فى "الفتوة" وأيضاً شعورها بالراحلة الكبيرة فى التصوير أمام كاميرا المخرح محمد سامى وكذلك حسين المنباوى، موضحة محظوظة بالعملين حيث تظهر فيهما بشخصيتين مختلفتين تماماً عن بعضهما وهذا كان السبب وراء موافقتها على تقديمهما معاً مشددة على أن الدراما هذا العام "ورقها حلو أوى".



نجلاء بدر مع ياسر جلال

وأشارت نجلاء بدر إلى أنها تحمست كثيراً للمشاركة فى مسلسل "الفتوة" لما به من طبيعة مختلفة عن باقى الأعمال حيث تدور أحداثه قبل 100 عاما ويعود بنا إلى زمن الفتوات، لافتة أن الدراما التليفزيونية لم تتناول هذه الفترة من قبل وحتى فى السينما قدمت فى عدد قليل من الأفلام، ولكن فى المسلسل يتناقش بطريقة مختلفة بها اجتماعيات وقصص حب وعلاقات انسانية.

وتابعت نجلاء أن الديكورات التى يتم تصوير فيها مشاهد "الفتوة" أقرب للحقيقة حيث تم بناء حى "الجمالية" بشكل كامل داخل مدينة الانتاج الإعلامي وذلك يعطى للعمل شكل جمالى مضيفة أيضاً أن ملابس الفنانين التى تناسب هذه الفترة جميلة ومختلفة حيث تظهر فى الأحداث مرتدية العباءة اللف والبرقع الذى يوضع على الوجه متوقعة أن يلقى المسلسل استقبالاً مميزاً من الجمهور فور عرضه.



نجلاء بدر مع محمد رمضان وسلوى عثمان

مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش وعدد آخر من الفنانين والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل.

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مسلسل "الفتوة" يشارك فى بطولته كل من ياسر جلال، مى عمر، نجلاء بدر، أحمد صلاح حسنى، رياض الخولى، مجدى فكرى، أحمد خليل، عادل الفار، مهار نصار، صفوة، عهدى صادق وعدد آخر من الفنانين وتأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وأ أحمد صلاح حسنى، وإنتاج شركة سينرجى وتدور أحداث المسلسل فى حقبة ما قبل الـ100 عام بحى الجمالية.



نجلاء بدر



الفنانة نجلاء بدر