شكرا لقرائتكم خبر عن ياترى الفيلم هيتناول إيه؟.. تعرف على موعد عرض فيلم شاكيرا الوثائقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر عشاق النجمة العالمية شاكيرا عرض فيلمها الوثائقي" Shakira in Concert: El Dorado World Tour " و الذي سيحمس كل من يشاهده لحضور حفلات نجمتهم المفضلة، وقد أعلن القائمون علي HBO أنه من المقرر أن يعرض فيلم " Shakira in Concert: El Dorado World Tour " لأول مرة يوم الجمعة 31 يناير الجارى .

وقد بدء عرض فيلم " Shakira in Concert: El Dorado World Tour " للنجمة شاكيرا في شهر نوفمبر الماضى، وهو عمل موسيقي مثير و الذي يوثق جولة شاكيرا El Dorado World Tour التي ابهرت العالم بها في 2018 ، حيث تصل مدة عرضه إلى 130 دقيقة .

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من جهه أخرى أطلقت النجمة العالمية شاكيرا أغنيتها السينجل الجديدة " Me Gusta " و الأغنية هي باللغة الإسبانية و التي تعاونت فيها مع مغني الراب الشهير Anuel AA ، و تدور حول زوجين تبدو علاقتهما قريبة من نهايته ولكن يدركان أنهما على استعداد لاستعادة ما ضاع منهما.

يذكر أن شاكيرا تعرضت لفترة حرجة بحياتها عاشت خلالها مرحلة قلق مرعبة و ذلك بعد أن أصيبت أحبالها الصوتية منذ عامين و هو ما أدى إلى خسارتها لصوتها بشكل مؤقت ، و في ذلك الحين شعرت شاكيرا بالتوتر الشديد حول إذا كانت ستستطيع أن تغني من جديد أم لا ، واستطاعت شاكيرا أن تستعيد صوتها بدون إجراء أي عمليات ، و اكتفت بنصائح الأطباء، ولذلك استطاعت أن تقدم جولتها الغنائية في 2018 التي تعتبرها واحدة من أنجح جولاتها الغنائية و التي حصدت سلسلة طويلة من عبارات الإشادة و الثناء .