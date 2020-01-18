شكرا لقرائتكم خبر عن جيمس بوند قد يتجه لـ نت فليكس خلال السنوات المقبلة.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع انتظار جمهور سلسلة أفلام جيمس بوند الجزء الأخير من السلسلة الذى يقوم ببطولتها النجم دانيال كريج والتي تحمل اسم "لا وقت للموت"، أفردت مجلة "فاريتي" تقرير مطول حول مستقبل السلاسل القادمة من جيمس بوند، حيث أكد التقرير المنشور وجود اتجاه لعرض الفيلم للمرة الأولى علي الشبكات الرقمية مثل نت فليكس أو ابل، وأوضح التقرير أن منتجي العمل يعتزموا مواكبة ما يحصل في العالم حالياً وإنتاج شبكات مثل ابل ونت فليكس لعرض عليها أعمال ضخمة للغاية.

وبالتالي بات من الوارد أن تكون السلسلة القادمة الذي سيتم التحضير لها في وقت لاحق من انتاج شبكة مثل نت فليكس، هذا وتعد سلسلة أفلام جيمس بوند واحدة من أهم السلاسل علي مستوي العالم الذي تم تقديمها خلال أعمال فنية كثيرة، وقام ببطولتها ابرز النجوم علي مستوي العالم طوال سنوات مما ساهم في خلق قاعدة جماهيرية كبيرة للفيلم، إلا أن كثيرين من النقاد أجزموا علي أن النسخة الذى يقوم ببطولتها النجم دانيال كريج هي الأفضل بلا منازع.

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فيلم جيمس بوند يدول حول عميل مخابرات سري، ويحمل نفس الاسم جيمس بوند وهو بريطاني الجنسية، ودوماً ما يكشف العديد من الأسرار ويتغلب علي كافة خصومه، بالإضافة إلي استمتاعه بكاريزما خاصة جداً وسحر يجذب اجمل النساء مما يقعن في حبه دائماً.

على جانب آخر يشارك في بطولة فيلم "لا وقت للموت" النجم رامي مالك ذو الأصول المصرية والحاصل علي الأوسكار الأخير لجائزة أحسن ممثل العام الماضي حيث يلعب دور الشرير الذي يحاول الإيقاع بجيمس بوند، وقد ظهر خلال البرومو الدعائي للفيلم بشكل مثير للغاية حيث ظهر ملثم الوجه.