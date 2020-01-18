شكرا لقرائتكم خبر عن شو حلو.. مروان خورى وزياد برجى يحييان حفل عيد الحب فى الأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب اللبناني مروان خورى للمشاركة فى إحياء حفل غنائى ضمن حفلات عيد الحب، بمشاركة المطرب زياد برجي، وذلك يوم الخميس الموافق 13 فبراير بأحد فنادق العاصمة الأردنية عمان، ومن المقرر أن يقدم مروان عددا من أغانيه الشهيرة منها "سلملى عليه، كل القصايد، أكبر أناني، دواير، بتمون، لو فيي، اطلع في عيني، مغرم، وعدد من تترات مسلسلات عربية قدمها من قبل.

كان مروان خورى قد أحيا مع المطربة يارا وكارول سماحة، وفارس كرم، حفل غنائي يوم 4 يناير الماضي في المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات مهرجان الرياض للعود، وتضمن الحفل أيضًا أكبر تجمع عربى لعازفى العود من مختلف الدول، ومعرض جمع نوادر الأعواد حول العالم، ومعرض لأشهر مصنعى العود من مختلف دول العالم.

من ناحيه أخرى كان الفنان اللبنانى زياد برجى، والذى اشتهر مؤخرا وحقق نجاحا كبيرا كمطرب بجانب عمله كملحن منذ سنوات، من خلال أغنية "شو حلو"، وقد طرح منذ أيام كليب أغنيته الجديدة " لعيونك الحلوين"، عبر قناته الخاصة بموقع "يوتيوب"، من كلماته، وألحان وتوزيع هادى شرارة.

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ويتعاون زياد مع أدهم نابلسي فى أغنية جديدة من كلمات أحمد ماضى، ولم يستقر على اسمها حتى الآن، ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة.

يذكرأن المطرب والملحن زياد برجى تعاون مؤخرا مع النجمة اللبنانية مايا دياب، من خلال كليب "خسرنا بعض"، والذى لاقى استحسان جمهوره وجمهور مايا دياب.

وبدأت شهرة زياد برجى بمصر من خلال أغنية "شو حلو"، والتى حققت نجاحا جماهيرىا كبيرا وتخطت نسبة مشاهدتها مئات الملايين