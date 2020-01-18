شكرا لقرائتكم خبر عن شو حلو.. مروان خورى وزياد برجى يحييان حفل عيد الحب فى الأردن والان مع تفاصيل الخبر
كان مروان خورى قد أحيا مع المطربة يارا وكارول سماحة، وفارس كرم، حفل غنائي يوم 4 يناير الماضي في المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات مهرجان الرياض للعود، وتضمن الحفل أيضًا أكبر تجمع عربى لعازفى العود من مختلف الدول، ومعرض جمع نوادر الأعواد حول العالم، ومعرض لأشهر مصنعى العود من مختلف دول العالم.
ويتعاون زياد مع أدهم نابلسي فى أغنية جديدة من كلمات أحمد ماضى، ولم يستقر على اسمها حتى الآن، ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة.
يذكرأن المطرب والملحن زياد برجى تعاون مؤخرا مع النجمة اللبنانية مايا دياب، من خلال كليب "خسرنا بعض"، والذى لاقى استحسان جمهوره وجمهور مايا دياب.
وبدأت شهرة زياد برجى بمصر من خلال أغنية "شو حلو"، والتى حققت نجاحا جماهيرىا كبيرا وتخطت نسبة مشاهدتها مئات الملايين
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