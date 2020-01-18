فيديو| حمادة هلال في الجيم: "بتلعب ايه.. بلعب باي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشر الفنان حمادة هلال فيديو عبر حسابه على إنستجرام، داخل صالة الجيم. وظهر في الفيديو شخص يسأله: "بتعلب ايه"، ليرد عليه: "بلعب باي" وبعدما كرر الشخص السؤال أكثر من مرة رد عليه: "أخرس بقى"، في إشارة منه لأغنيته الشهيرة: "تشرب ايه.. أشرب شاي". وحققت أغنية "أشرب شاي" نجاحا كبيرا منذ طرحها، وحولها الفنان لأغنية دعائية لإحدى شركات الشاي.

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