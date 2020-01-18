مينا عطا يحتفل بعيد ميلاده الـ30

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: احتفل الفنان مينا عطا، بعيد ميلاده الـ30، بصورة نشرها عبر حسابه على إنستجرام. وعلق عطا: "30 سنة ياجماعة، أنا مهما كبرت صغير ولا ايه". وانتهى المطربان مينا عطا ورنا سماحة، قبل أيام، من تسجيل تتر برنامج "باب الغنا" الموسم الثالث، والذي يقدم على راديو "9090"، والأغنية من كلمات رنا سماحة، وألحان مينا عطا، وتوزيع موسيقى سام إميل.

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