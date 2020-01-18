محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة السعودية وعد مجموعة من الصور، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها. وظهرت وعد في الصور بإطلالة أنيقة، إذ ارتدت بنطلونا أبيض وجاكيت مزيج من اللونين الأبيض والأسود، وعلقت: "هل تتفق مع أن سعادة الإنسان تبدأ من رأسه، وطريقة تفكيره، ونظرته للأمور من جوله؟". وتستعد المطربة وعد لدويتو جديد يجمعها بالمطرب والملحن عصام كاريكا.

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كانت هذه تفاصيل خبر وعد بالأبيض والأسود في أحدث جلسة تصوير: السعادة تبدأ من الرأس" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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