شكرا لقرائتكم خبر عن بعد عمله مع أكبر النجوم.. هذا الممثل الأفضل من وجهة نظر المخرج تارنتينو والان مع تفاصيل الخبر
كوينتين تارانتينو الذي صار مدرسة إخراجية في حد ذاته وبات اسمه بمثابة أيقونة يتهافت النجوم للعمل معه أجاب مؤخراً عن سؤال في غاية الصعوبة، حين كشف عن رأيه تجاه أفضل ممثل شاب يتواجد علي الساحة الفنية في هوليود حالياً وقال حسمه بكل ثقة أثناء إحدى المقابلات الصحفية الأخيرة له.
تارانتينو أكد أن كريس باين هو الممثل الذي يراه أفضل ممثل شاب حالياً في هوليود، وذلك استناداً إلي أعماله السابقة وتطوره إلي حد كبير، بجانب معرفته له قبل سنوات حين عملا معاً خلال فيلم شارك في بطولته مع النجم دينزل واشنطن باسم " “unstoppable
كما أوضح أنه يتمتع بموهبة كبيرة تتيح له تمثيل كافة الألوان التمثيلية ما بين كوميديا أو أكشن إلي غيرها من ألوان تمثيلية جعلته يصل لما وصل إليه في وقت قصير.
جدير بالذكر أن المخرج كوينتين تارانتينو ما إن أدلى بتلك التصريحات ببرنامج The Rewatchables حتى تناقلتها الصحف والمواقع العالمية، وذلك بعدما أكد أنه من أهم المعجبين بطريقة كريس باين التمثيلية منذ عملهما معاً قبل 10 سنوات خلال " “unstoppable.
على جانب آخر ترشح فيلم Once Upon A Time In Hollywood لأكثر من جائزة أوسكار مؤخراً من المقرر أن ينافس عليها، وقد يفوز تارانتينو بواحدة منها كأفضل مخرج سينمائي عن فيلمه الأخير.
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