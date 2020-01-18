شكرا لقرائتكم خبر عن تامر عاشور ينتهى من تسجيل أغنية جديدة كلمات المالكى وألحان محمدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون المطرب تامر عاشور مع الملحن محمدي، في أغنية جديدة يتضمنها ألبومه المقرر طرحه خلال العام الجارى، وهي من كلمات الشاعر أحمد المالكى، وتوزيع أحمد أمين، ويعمل حاليًا تامر عاشور على اختيار باقى الأغانى، وهذه الأغنية لم تكن المرة الأولى التى يتعاون فيها أحمد المالكي مع تامر عاشور، حيث تعاونا من قبل فى ألبوم " أيام " من خلال أغنية "قولوله سماح" ولحنها مصطفى العسال، من توزيع إلهامى دهيمة وشقيقه أدهم دهيمة.

وأحيا تامر عاشور مؤخراً حفلين غنائيين فى المملكة العربية السعودية، بليالي المحروسة ضمن فعاليات موسم الرياض والذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، الأول يوم 29 أكتوبر الماضي والثاني أحياه يوم الأربعاء 13 نوفمبر الماضي.

من ناحية أخرى تامر انفصاله عن خطيبته دارين حلمى المرشحة السابقة لملكة جمال الكون لعام 2019، بتغريده نشرها عبر حسابه على تويتر في الأيام الماضية، حيث كتب قائلا: "الحمدلله رب العالمين على كل شيء تمت فسخ الخطوبة من دارين حلمي وأتمنى لها كل التوفيق"، ليعود بعد ساعات قليلة ويحذف التغريدة ليثير الجدل حول حقيقة الأمر.

يذكر أن آخر أعمال تامر عاشور ألبوم "أيام"، الذى طرحه عبر موقع يوتيوب محققًا نجاحًا كبيرًا، ويضم 12 أغنية، وهى

1 - "أيام" من كلمات تامر حسين، وألحان تامر على، وتوزيع النابلسى.

2 - "حبيبى أنت حبيبى" من كلمات محمد عاطف، وألحان مدين، وتوزيع النابلسى.

3 - "مشوفناش خير" من كلمات عمرو يحيى، وألحان تامر عاشور، وتوزيع النابلسى.

4 - "من غير ما أحكيلك" من كلمات جمال الخولى، وألحان محمد النادى، وتوزيع النابلسى.

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5 - " قولوله سماح" من كلمات أحمد المالكى، وألحان مصطفى العسال، وتوزيع إلهامى دهيمة وشقيقه أدهم دهيمة.

6 - "ده حكاية" من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمد النادى، وتوزيع النابلسى.

7 - " متختلفيش" من كلمات عمرو يحيى، وألحان تامر عاشور، وتوزيع أسر عاشور.

8 - "فى بالى" من كلمات نادر عبد الله، وألحان تامر عاشور، وتوزيع أماديو.

9 - "بقالى زمان" من كلمات أحمد المالكى، وألحان محمد خلف، وتوزيع النابلسى.

10- " سلام" من كلمات محمد رفاعى، وألحان محمد يحيى، وتوزيع النابلسى.

11 - "مرة" من كلمات تامر حسين، وألحان شادى حسن، وتوزيع أحمد وجيه.

12 - "خلصانة" من كلمات هشام صادق، وألحان مدين، وتوزيع النابلسى.