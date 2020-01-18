شكرا لقرائتكم خبر عن رغم وفاة والدتها.. سيلين ديون تستكمل جولتها Courage World في ميامي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعيش النجمة العالمية سيلين ديون، فترة عصيبة للغاية، بعد ان أعلنت منذ قليل، وفاة والدتها "مامان ديون"، عم عمر يناهز الـ 92 عاماً، بعد فترة صراع طويلة مع المرض، وسط أبنائها وعدد من أصدقائها.

وكانت كلودين ديون الشقيقة الكبري للنجمة العالمية كشفت، العام الماضي، عن تدهور الحالة الصحية لوالدتهما، ومعاناتها بفقدان الذاكرة وضعف البصر والسمع.

ونشرت النجمة العالمية صاحبة الـ 51 عاماً، صورة عبر حسابها الشخصي منذ قليل، من الذكريات بصحبة والدتها "تيريز"، وأشقائها، ووجهت رسالة وداع مؤثره، لها، وكتبت "مامان، نحن نحبك كثيراً، سأكرس عرض الليلة لكي، وسأغني لك من كل قلبي".

وقررت ديون استكمال جولتها الفنية Courage World واحياءه حفلها المقرر له اليوم وغداً في مدينة ميامي الأمريكية، واستكمال عروضها القادمة التي تم تحديدها.

Advertisements

تأتي وفاة والدة النجمة العالمية، بعد يومين فقط من الذكري الرابعة لوفاة زوجها، رينيه أنجيليل، الذي توفي عام 2016، مما يمثل وقتاً عصيباً للمطربة العالمية.

أسهمت والدة ديون بشكل كبير في مسيرتها الفنية، فكانت تضع بعض اللمسات في كتابة الأغاني الخاصة بها، في بداية مشوارها الفني، ومن ثم مع زوجها الراحل، وكانت تمتلك مؤسسة "مامون ديون" منذ عام 2006 لمساعدة الاطفال المحرومين.

ألبوم سيلين ديون الأخير، يحمل اسم "شجاعة" وقد صدر فى 2019، ويفسر الكثيرون هذا الاسم، بأنه يوحى بأن سيلين تريد العودة للساحة الفنية بقوة، بعد الظروف الصعبة التى مرت بها إثر وفاة زوجها وشقيقها قبل ثلاث سنوات بفارق يومين فقط.

وإلى جانب الحفل المقرر فى ميامي، تحيى النجمة الكندية حفلات فى كل من بالتيمور فى ولاية ماريلاند، فى 24 فبراير القادم، لتختتم جولتها فى العاصمة واشنطن حيث ستحيى حفلا بقاعة "كابيتل وان أرينا" فى 11 مارس المقبل.