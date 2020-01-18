سيرين عبدالنور في أحدث جلسة تصوير: "المنبهرون بالمظاهر يرحلون تباعا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

خضعت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور لجلسة تصوير جديدة، كشفت عنها عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

وظهرت سيرين في الصور بإطلالة جذابة وأنيفة، مرتدية فستان أسود طويل "أوف شولدر"، وعلقت: "‫ويبقى معك من رأى الجمال في روحك، أما المنبهرون بالمظاهر فيرحلون تباعاً".

يذكر أن سيرين عبد النور، شاركت في موسم رمضان 2019 بمسلسل "الهيبة 3"، وهو ‏من ‏إنتاح شركة صباح إخوان، وبطولة تيم حسن، منى واصف، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الفنانين‎.‎