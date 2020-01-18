محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
خضعت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور لجلسة تصوير جديدة، كشفت عنها عبر حسابها بموقع "إنستجرام".
وظهرت سيرين في الصور بإطلالة جذابة وأنيفة، مرتدية فستان أسود طويل "أوف شولدر"، وعلقت: "ويبقى معك من رأى الجمال في روحك، أما المنبهرون بالمظاهر فيرحلون تباعاً".
يذكر أن سيرين عبد النور، شاركت في موسم رمضان 2019 بمسلسل "الهيبة 3"، وهو من إنتاح شركة صباح إخوان، وبطولة تيم حسن، منى واصف، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الفنانين.
كانت هذه تفاصيل خبر سيرين عبدالنور في أحدث جلسة تصوير: "المنبهرون بالمظاهر يرحلون تباعا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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