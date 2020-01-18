صورة| نسرين أمين عن مسلسل نبيلة عبيد ونادية الجندي: لقاء السحاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

علقت الفنانة نسرين أمين على صورة تجمع النجمتين الكبيرتين نبيلة عبيد ونادية الجندي، خلال سفرهما إلى بيروت.

ونشرت نسرين الصورة عبر حسابها على تويتر، وعلقت: "مبروك.. لقاء السحاب، نجمة الجماهير ونجمة مصر الأولى".

ويجتمع لأول مرة النجمتان الكبيرتان نادية الجندي ونبيلة عبيد، في مسلسل "نساء من ذهب" ومعهما الفنانة سميحة أيوب.

Advertisements

وشاركت الفنانة نادية الجندي، أمس، جمهورها بأول صورة تجمعها بأبطال مسلسل "نساء من ذهب"، أثناء توجههم إلى لبنان، لتصوير المشاهد الأولى من المسلسل، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهر في الصورة التي تم إلتقاطها بمطار كل القاهرة، كل من نادية الجندي، ونبيلة عبيد، والفنانة سميحة أيوب، والفنانة هالة فاخر، ومخرج المسلسل وائل إحسان.

وعلقت الفنانة نادية الجندي على الصورة: "إلى لبنان الآن مع أسرة المسلسل، حبيبتي بلبلة النجمة الكبيرة، والفنانة القديرة سميحة أيوب، والجميلة هالة فاخر، ومخرج العمل الأستاذ وائل إحسان".