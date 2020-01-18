كارينا كابور بإطلالة كلاسيكية في أحدث ظهور

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

يعتبر العديد من خبراء الموضة طبعة جلد النمر من الطبعات الأنيقة التي نشاهدها في مختلف المواسم، كما أنها تعد طبعة حيادية يمكن ارتداؤها مع أي تنسيق مهما تضمنت من الألوان.

كما أن النجمة كارينا كابور خان ليست غريبة على إعادة اختراع الاتجاه الكلاسيكي، فقد أعطت جمهورها وأتباعها درسًا سريعًا بالأسلوب والموضة في أمسية أخيرة كانت قد شاركت فيها مؤخرًا.

في 13 يناير 2020، حضرت الممثلة البالغة من العمر 39 عامًا حدثًا مع زوجها الفنان سيف على خان في مومباي مرتدية ملابس بلوزة بيضاء شفافة ظهرت عليها جاكت بنقشة جلد النمر مع بنطلون أسود.

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عندما يتعلق الأمر بالمجوهرات، نادرًا ما يختار نجمة فيلم “جود نيوز” الاستعانة بالحد الأدنى منه في خياراتها. لكن هذه المرة، تخلصت من المجوهرات كلها، مما سمح لها بالظهور المذهل لتحتل مركز الصدارة.

في سياق آخر، لأن كابور تعد واحدة من أكثر المشاهير الذين ينُتظر تواجدهم على وسائل التواصل الاجتماعي، قالت كارينا لموقع News18 في لقاء مؤخرًا: “أعرف أن أندية المعجبين بي تضم ​​أيضًا ما بين 6 و7 ملايين متابع. هناك الكثير من المعجبين الذين يديرونها. أستطيع أن أقول أنه ستكون هناك صفحة رسمية ستكون مصدر لتتبع أخباري الفنية”.

في سياق أخر، حاليًا، تعيش كارينا أجواء الفرح، ليس بسبب احتفالات رأس السنة أو أعياد الميلاد، لكن بسبب نجاح أحدث أعمالها الفنية Good Newwz. الفيلم بطولة أكشاي كومار، ديليجيت دوسانج وكيارا أدفاني. من إخراج راج ميهتا، أنتج الفيلم كاران جوهر.