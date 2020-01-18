منى زكي وراء الظل فى جلسة تصوير جديدة.. أبيض أسود

السبت 18 يناير 2020

خضعت النجمة منى زكى لجلسة تصوير جديدة، بشكل مبتكر وراء "الظل"، ولم يظهر منها سوي ملامح وجهها فقط بالأبيض × أسود.



وفى سياق آخر، أبدت الفنانة منى زكى، سعادتها لعودة عملها من جديد مع النجم أحمد السقا بعد غياب عن السينما دام لأكثر من 3 سنوات، على آخر أفلامها فيلم "من 30 سنة" وهو آخر أعمالها السينمائية بشكل عام ومع السقا بشكل خاص، ونشرت منى زكى عبر حسابها الرسمى بموقع "انستجرام"، صورة تجمعها بالفنان احمد السقا من كواليس فيلم "العنكبوت" وعلقت قائلة "سنعمل مع بعض مرة ثانية وهذه اللحظات من دواعى سرورى ومصدر سعادتى".

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وانتهت النجمة منى زكى من تصوير كل مشاهد فيلمها الجديد "الصندوق الأسود" مع المخرج محمود كامل وبمشاركة سلامة ومصطفى خاطر ومحمد فراج وتأليف أحمد وهيثم الدهان، حيث تم الانتهاء من العمل بالكامل فى أقل من شهر تصوير، خاصة أن أحداثه لم تتطلب التنقل بين أماكن التصوير التى كانت قليلة، وبدوره بدأ مخرج العمل محمود كامل فى عمليات المونتاج والمكساج لتجهيز الفيلم للعرض حيث تجرى الشركة المنتجة مشاورات لاختيار الموعد المناسب لطرحه فى دور العرض السينمائية.

وتفرغت منى زكى لتصوير المشاهد المتبقية لها فى فيلم "العنكبوت" الذى تشارك فى بطولته مع النجم أحمد السقا حيث انتهت من تصوير أكثر من نصف مشاهدها فى العمل الذى كتبه محمد ناير ويخرجه أحمد نادر جلال ويشارك فى بطولته ظافر العابدين، يسرا اللوزى، ريم مصطفى، محمد لطفى، زكى فطين عبد الوهاب، شيما سيف، ومحمد ممدوح كضيف شرف وتدور أحداثه فى اطار من الأكشن والتشويق.

وكانت منى زكى قد صورت مشهدين كضيف شرف فى فيلم بعنوان "اعز الولد" مع ميرقت أمين ودلال عبد العزيز وشيرين وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم أروى جودة والمخرج عمرو سلامة ومحمد شاهين وريهام عبد الغفور وتأليف شريف نجيب وجورج عزمى وإخراج سارة نوج ولم يتم تحديد موعد عرض حتى اللآن رغم الانتهاء من تصوير قبل عدة أشهر.