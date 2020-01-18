شاهد.. رقص شاكيرا مع طفليها على أنغام أغنيتها الجديدة “Me Gusta”

كتب امير فتحي في السبت 18 يناير 2020 02:55 صباحاً - شاركت الفنانة العالمية، ذات الاصول اللبنانية، شاكيرا فيديو لها مع طفليها وذلك عبر حسابها على انستغرام.
وظهرت شاكيرا في الفيديو وهي ترقص على أنغام أغنيتها السينجل الجديدة “Me Gusta “، و التي تعاونت فيها مع مغني الراب الشهير Anuel AA ، وظهرت بملابس رياضية مع ولديها ساشا وميلان.
وتدور أغنية ” Me Gusta ” تدور حول زوجين تبدو علاقتهما قريبة من نهايتها ولكن يدركان أنهما على استعداد لاستعادة ما ضاع منهما .
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