الإعلامية اللبنانية إيمية صياح ترزق بتوأم.. شاهد أول صورة لهما

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

رزقت الفنانة والإعلامية اللبنانية إيمية صياح بطفلين توأم “ذكر وأنثى” من زوجها فريد نجار.

الفنانة اللبنانية نشرت أول صورة لطفليها، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، دون أن تكشف عن ملامحهما، وكشفت عن اسميهما، حيث اختارت لابنتها اسم “كيلي ماريا”، واختارت لابنها اسم “تيو شربل”.

إيمية عبرت عن سعادتها الشديدة بقدوم طفليها، بقولها: “صلينا من أجل معجزة واحدة ، رزقنا الله باثنين في يوم أحد مبارك 12 -1- 2020، كيلي ماريا وتيو شاربل جعلوا عائلتنا تصبح مكونة من أربع أشخاص”.

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الفنانة اللبنانية أضافت: ” لا يمكنني تفسير أو شرح ما نشعر به من امتنان وسعادة، بارك الله الأطفال في كل العالم”، وقد تلقت الكثير من تعليقات التهنئة من جمهورها.

وكانت الفنانة والإعلامية اللبنانية إيمية صياح قد احتفلت بزفافها إلى فريد النجار بعد قصة حب جمعتهما في سبتمبر 2014.

وأعلنت إيمية عن حملها في مولودها الأول من زوجها فريد النجار، في شهر سبتمبر الماضي، وقد زفت الخبر لمحبيها بنفسها بصورة مميزة.

إيمية ظهرت في الصورة بين أحضان زوجها الذي بدا واضعاً يده على بطن زوجته المنتفخة بشكل قلب، وقد كتبت الفنانة الشابة معلقة على الصورة: «هل تتذكر الفراشات التي اعتدت أن تقدمها لي؟.. حسناً الآن تحولت إلى أصابع وألعاب صغيرة».