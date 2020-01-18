شاب يخطف قبلة ليد سارة علي خان.. فيديو

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

سارة على خان التي غالبا ما تداعب المصورين والجمهور الذي يحتشد عندما يشاهدها سواء بالمطار أو خلال تواجدها بأي مكان، عندما يتم رصدها.

رحبت الممثلة الشابة سارة على خان بطلب الشاب وسمحت له بالتقاط صورة سيلفي معها، إلا أن هذا الشاب باغت الفنانة الهندية بتقبيل يدها، تعبيرا عن فرحته بالتقاط صورة معها وسط هلعها في البداية لكن سرعان ما تمالكت نفسها.

كانت الممثلة تتواجد في مكان عام، عندما جاء أحد الأشخاص من جمهورها وقبّل يدها بالقوة. حيث سارعت سارة، التي كانت منزعجة بشكل واضح من سلوكه، بعيدا على الفور، فيما تدخل أحد رجال الأمن وقام بالاشتباك مع الشاب ودفعه بعيدا.

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أبدى عدد غير قليل من معجبيها استيائهم من الموقف الذي حدث، كانت سارة في وقت سابق تقضي عطلة في جزر المالديف مع شقيقها إبراهيم ووالدتها أمريتا سينغ. حيث نشرت الفنانة بعض من صور العطلة على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي على انستجرام.

وفي سياق أخر، انتشرت مؤخرا شائعات تتحدث عن مواعدة النجمة الهندية الشابة سارة على خان (Sara Ali Khan) للممثل الهندي الشهير كارتيك آريان (Kartik Aaryan)، لكن لم يصدر أي تأكيد عن الطرفين.