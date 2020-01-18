جينيفر وينجت تقتحم الفضاء الرقمي بمسلسل جديد

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رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365
من المقرر أن تظهر نجمة التليفزيون الهندية جينيفر وينجت، لأول مرة على الفضاء الرقمي من خلال مسلسلها الجديد على شبكة الإنترنت، وسيكون بعنوان الكود م.
أعربت جينيفر، التي تلعب دور فتاة عسكرية في المسلسل، عن رغبتها في تقديم المسلسل، الذي يداعب خيالها من فترة، والذي يعد تحولًا كبيرًا في نوعية الشخصيات التي تقدمها منذ فترة، والتي تدور حول الجانب الرومانسي والحب.
تقول جينيفر: “في اللحظة التي سمعت فيها أنهم يريدون مني لعب دور ضابط بالجيش، قلت لنفسي، نعم! اريد فعل هذا’. ثم، قابلت سمر خان وعندما أعطاني القصة، بدأت أفكر في الأمر. ثم وافقت على الفور، وقالت صحيفة هندوستان تايمز” إن المسلسل يضم في فريقه تانوج فيرواني وراجات كابور.
كانت النجمة الجميلة قد أكدت، مرارًا وتكرارًا عقب انفصالها المدوي عن الممثل كاران سينج جروفر، بأن الفن سيكون هو جل اهتمامها بالوقت الحالي، وأنها ستحاول التميز في مهنتها في عالم التمثيل. في مقابلة تحدّثت فيها عن مستقبلها المهني وعن انفتاحها حول الحياة الشخصية.
وخلال اللقاء، أكدت وينجت أنها تحاول دائمًا الفصل بين عملها وحياتها الشخصيّة، كما أشارت لعدم تأثرها بالانفصال عن كاران -الذي تزوج من الفنانة بيباشا باسو-، رغم أن زواجهما كان عن حب حقيقي.
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