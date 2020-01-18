ناتاشا سوري شهيرة تقاضي مجهول بسبب المواقع الاباحية

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

تقدمت عارضة الأزياء الهندية وملكة جمال الهند السابقة (العالم) ناتاشا سوري، ببلاغ في مركز شرطة دادار ضد رجل، بسبب ادعاءات التحرش الإلكتروني.

ووفقا لما ذكرته ناتاشا، فان المتهم، المسمى فلين ريميديوس، وضع اسمها ضمن محتوى للبالغين مرفوض يضم فتيات، كما نشره على إحدى البوابات على الإنترنت، وادعت أيضا أنه أرسل المحتوى إلى عدة مواقع أخرى للنشر.

Advertisements

وتحدثت ناتاشا إلى وكالة الأخبار الهندية “ايانس”، وأبلغت أن كل شيء بدأ في نوفمبر 2019 عندما بدأت تطفو على السطح العديد من المقالات الإخبارية المزيفة والصور المرفوضة، لفتيات في الحمام مع عدم وضوح وجوههن، ووضع اسم فتاة أخرى تدعى ناتاشا سوري سينغ، هذا اسم غير موجود، لكن هذا الرجل فلين ريميديوس كان يقد العارضة الشهيرة.

وتقول بحسب المصادر، لقد بدأ المتهم بمشاركة هذه المقالات الإخبارية المزيفة تحت اسم ناتاشا سوري سينغ، ولأنه لا يوجد سوى ناتاشا سوري في الوقت الحالي، وهي عارضة أزياء، فقد تم ربط كل هذه الأشياء على الفور بي.

وتابعت: “لقد قام ببعض بأنشاء بعض حسابات Twitter المزيفة وقام بإنشاء بعض المقالات الإخبارية المروعة وبعض صور الحمام، وقام بتعميمها على بوابته، لقد التقط صورًا دون وجوه واضحة من المواقع الإباحية، وبدأ يقرن أسمي عند البحث في Google مقترنا بهذه المواقع الإباحية.