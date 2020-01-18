ضبط شبكة دعارة لفنانات يقودها مخرج هندي معروف

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

ألقت الشرطة الهندية في مومباي القبض على مخرج أفلام هندي يُدعى نافين برمالال اريا Navin Premlal Arya، البالغ من العمر 32 عامًا، لقيامه بإدارة شبكة دعارة تضم عدد كبير من ممثلات وفتيات، وخلال حملة المداهمة، أنقذت الشرطة فنانة صغيرة، عملت في فيلم هندي صدر مؤخرًا. جنبا إلى جنب مع فنانة ماكياج.

وفقًا لما صرحت به الشرطة، فقد تلقوا معلومات سرية مفادها أن اريا يدير وكر للدعارة. حيث أعدوا كمينًا، استطاعوا من خلال ذلك ضبط الشبكة واتضح أن سعر بيع الفتاة مقابل 60.000 روبية لكل منهما.

في أثناء الاستجواب، اعترف آريا أنه كان متورطًا في شبكة الدعارة منذ السنوات القليلة الماضية. خلال ذلك، شاركت فنانات وفتيات يعملن في مهنة عرض الأزياء وفي بوليوود.

تم العثور على فنانة صغيرة كانت على علاقة مباشرة بأريا، بينما تم إرسال فنانة الماكياج، التي تنحدر من ويست بانجال، إلى مومباي بواسطة قواد مقره دلهي. اتضح فيما بعد أنه أشويني كومار Ashwini Kumar، وقد تم عرضه على أنه متهم مطلوب في القضية.