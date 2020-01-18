سونام كابور تحكي تجربتها المرعبة مع سائق التاكسي

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رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365
حذرت نجمة بوليوود سونام كابور أهوجا مستخدمي احد تطبيقات طلب السيارات الخاصة الشهيرة في لندن بعد أن عانت من “التجربة الأكثر رعبا” مع سائق في العاصمة البريطانية.
وقالت ممثلة “نيرجا” إن سائقها كان على ما يبدو “غير مستقر وكان يصرخ ويصرخ” خلال الرحلة.
وأوضحت في تغريدتها لمتابعيها البالغ عددهم 12.8 مليون متابعًا على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، في وقت متأخر من يوم الأربعاء في لندن “لقد كنت ارتجف من أول الرحلة حتى نهايتها، حاولت تقديم شكوى على التطبيق، وحصلت للتو على ردود متعددة مسجلة بشكل الي. كانت تقول هذه الردود “أنت بحاجة إلى تحديث نظامك”.
كما اقترحت ابنة النجم الهندي الكبير أنيل كابور “الأفضل والأكثر أمانا هو فقط استخدام وسائل النقل العام المحلية أو سيارات الأجرة”، فيما قال ممثل للشركة في الهند إنه ليس لديه تعليق في الوقت الحالي.
ويأتي حادث أوبر بعد أسبوع من انتقاد الفنانة الشابة وزوجها، للخطوط الجوية البريطانية بسبب فقدانها أمتعتها للمرة الثانية هذا الشهر.
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