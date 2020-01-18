أول بوستر لفيلم Aaj Kal بطولة سارة علي خان وكارتيك آريان

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رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365
يستعد المخرج السينمائي امتياز على، الذي قدم العديد من الأفلام الناجحة مثل “Jab We Met”، و“Rockstar”، و“Tamasha”، للترفيه عن جمهوره مرة أخرى بفيلمه التالي الذي يعرض يضم النجمين سارة على خان وكارتيك اريان في بطولته.
وبحسب نقارير متداولة، يعد الفيلم تكملة لفيلم والد سارة سيف على خان من بطولة “Love Aaj Kal” والجمهور في انتظار اصداره.
وقد شاركت الفنانة الشابة سارة على خان أول بوستر لها من فيلمها الجديد Aaj Kal على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي Instagram، الذي يشاركها البطولة اريان.
في البوستر المنشور، يظهر كارتيك الملقب بـ ‘فير Veer’ على السرير، تبدو سارة الملقبة بـ زوي ‘Zoe’ في حالة حب بجنون وهو مستلقية على ظهر حبيبها.
بالإضافة إلى رانديب هودا والوافد الجديد أروشي شارما، من المقرر أن يعرض فيلم نسخة امتياز على لعام 2020 من فيلم “Love Aaj Kal” بدور العرض السينمائي في 14 فبراير، بمناسبة يوم عيد الحب.
على الرغم من أن الفيلم القادم يحمل عنوان “Love Aaj Kal”، إلا أن صانعي سيطلقون مقطعًا دعائيًا يوم الجمعة (17 يناير). يظهر
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