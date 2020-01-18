نجمة بوليود زايرا وسيم تسجن رجل أعمال تحرش بها

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

حُكم على رجل أعمال هندي يبلغ من العمر 41 عامًا بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة التحرش بممثلة بوليوود السابقة في بوليوود زايرا وسيم خلال رحلة في عام 2017.

تم القبض على فيكاس ساشديف، وهو يتحرش بها بقدمه مرارًا وتكرارًا في رقبتها وظهرها بينما كانت “نصف نائمة” في مقعدها، وتمت إدانته بموجب قوانين حماية الطفل لأن الممثلة كانت في السابعة عشرة وقت وقوع الحادث.

وفي الوقت الذي لا يمكن ذكر اسم الممثلة بموجب القوانين الهندية التي تحظر التعرف على ضحايا الاعتداء الجنسي، في عام 2017، شاركت نجمة “دانغال” بوليوود الصاعدة التي أعلنت اعتزالها مؤخرًا، قصة التحرش بها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي انستغرام، كاشفة أنها وثقت المضايقة خلال الرحلة التي استغرقت ساعتين من دلهي إلى مومباي.

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شاركت وسيم زايرا صورة قدم ممدودة على مسند ذراعها. وصفت أنها في أثناء نومها على متن الطائرة، استيقظت على قدم فرك على ظهرها ورقبتها.

الممثلة قالت: “رجلًا في منتصف العمر جعل رحلتي التي استغرقت ساعتين تعيسة”، قبل أن تغوص في تفاصيل هذا الموضوع.

أضافت “لقد كان كل شيء باردًا حتى شعرت بشخص يحرك قدمه على ظهري بينما كنت نائمة، لقد تجاهلت ذلك للمرة الأولى، وألقيت باللوم على الاضطراب، حتى استيقظت على هذا المنظر البغيض من قدمه التي فركت ظهري”.