تكريم الفنان علي الحجار بجائزة السطان قابوس.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

كرمت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم والدكتور مجدي صابر، الفنان علي الحجار، بعد حصوله علي جائزه السلطان الراحل قابوس للثقافة والفنون ولادب في مجال الطرب العربي كأول مصري يحصل علي هذه الجائزة.

وعقب التكريم قدم الحجار فاصل غنائي من أشهر أغانيه، وبدأ الحفل بأغنية المال والبنون، ثم قدم عدد كبير من أشهر أغانيه التي اشتهر بها خلال مسيرته الفنية الضخمة والطويلة منها: “ريشه ويا ريشه ، كناريا ، بوابه الحلواني، لما الشتا يدق الببان، عنوان بيتنا، متصدقيش، الزين والزينة، عيشها متحسبهاش، متنمنعوش الصادقين”.

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الحجار حرص على تقديم الأغاني التي طلبها جمهوره والغناء معهما ليحتفل معهم بجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، بدورتها الثامنة، والمهداة من مركز السلطان قابوس الثقافي في سلطنة عمان للمره الثانيه بعد احتفاله الشهر الماضي مع الجمهور بالجامعة الأمريكية.

وكان الفنان المصري علي الحجار قد حصل مؤخرا على جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب في مجال الطرب العربي عن فرع الفنون، في الدورة الثامنة لعام 2019.

وعبر الفنان المصري علي الحجار، عن سعادته بالتكريم مؤكدًا أنه قيمة وإضافة كبيرة له في مسيرته الفنية وتسعده على المستوى الشخصي، و لكونه أول مطرب عربي يفوز بجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون.