ياسمين عبدالعزيز تحتفل بعيد ميلادها بحضور النجوم.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز بعيد ميلادها بحضور عدد من زملائها بالوسط الفني.

حضر الاحتفال عدد من النجوم منهم أحمد السقا ومنى زكي وريهام عبدالغفور ونجلاء بدر وكريم محمود عبد العزيز وشقيقه محمد وخالد الصاوي وحلا شيحة وكريم عبد العزيز وأحمد حلمي وشريف منير وأحمد رزق وكندة علوش وغيرهم من النجوم.

ياسمين عبدالعزيز من مواليد عام 1980، وأكملت هذا العان 40 عاما، وقد نشرت صورة لها مع أسرتها أثناء الاحتفال.

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الفنانة المصرية انفصلت مؤخرا عن زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة بعد زواج استمر لسنوات، ولدى ياسمين منه ولدين وهما ياسمين وسيف.

طليق ياسمين ارتبط بعد ذلك بالفنانة ريهام حجاج، والتي تعرضت للكثير من الانتقادات بسبب ارتباطها بمحمد حلاوة، ولكنها دافعت عن نفسها وقالت إنها لم ترتكب جريمة وتزوجت على سنة الله ورسوله، مشيرة إلى أنه لا تستطيع امرأة أن تخطف رجلا، وأن زوجها طلق ياسمين للمرة الثالثة.

يذكر أن الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز تستعد لتصوير مشاهدها في مسلسل “ونحب تاني لية” خلال الفترة المقبلة، ويشاركها في البطولة الفنان كريم فهمي،ويعد ذلك أول عمل يجمعهم، والذي من المقرر عرضه في شهر رمضان 2020.

وكانت ياسمين عبد العزيز قد خاضت السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل “لأخر نفس”، وهو من تأليف أمين جمال وعبد الله حسن وطارق الكاشف وإخراج حسام على وإنتاج شركة “سينرجى” وبطولة ياسمين عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، أحمد العوضى، إيهاب فهمى، محمد عز، ثراء جبيل، هند عبد الحليم، أحمد كمال، حازم إيهاب، مراد مكرم، هند عبد الحليم، هبة عبد الغنى، عواطف حلمى.