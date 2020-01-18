ياسمين رئيس تستعد لـ«الحارث» مع أحمد الفيشاوي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تشارك الفنانة باسمين رئيس في بطولة فيلم “الحارث” إلى جانب الفنان أحمد الفيشاوى والفنانة أسماء جلال، و العمل من إخراج محمد نادر فى أول أعماله الروائية الطويلة، ومن المقرر بدء تصوير الفيلم خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك عقب الاستقرار على باقى الفنانين المشاركين، والانتهاء من معاينة أماكن التصوير.

وعلى جانب أخر،وجهت الفنانة المصرية ياسمين رئيس رسالة لمنتقديها، عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي.

ياسمين رئيس كتبت: نقول كمان في الإعادة إفادة، مش كل الناس زي بعض، مش لازم أعجبك ‏لأن مش بالضرورة تكون أنت كمان بتعجبني، وده شيء عادي مش معناه إن إحنا أعداء.

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وأضافت ياسمين: ثقافة كل إنسان ‏وحياته واهتماماته وشكله الخارجي بتختلف من شخص لآخر، وأخيرًا اختلافنا سر وجودنا ياريت نحاول نتعلم ‏ثقافة تقبل الآخر”.‏

وكانت الفنانة المصرية ياسمين رئيس قد تعرضت مؤخرا للكثير من الانتقادات بسبب إطلالتها في حفل افتتاح مهرجان السينمائي الدولي.

الفنانة المصرية أطلت في الحفل بفستان فضي ضيق نحت قوامها، وكان قصير من أحد الجانبين وطويل من الجانب الآخر، وهو ما جعل عدد كبير من جمهورها يصفون إطلالتها بالجريئة.