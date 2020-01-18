وداعا الشيخ عبدالقادر.. وفاة الفنان المصري إبراهيم فرح

السبت 18 يناير 2020

توفي الفنان المصري إبراهيم فرح، الجمعة، عن عمر ناهز الـ68 عاماً، بعد مروره بوعكة صحية أدخلته العناية المركزة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.



وقدّم فرح مجموعة من الأعمال الفنية المميزة، واستطاع أن يترك بصمة في كل ظهور له على الشاشة، لينال شهرته الأكبر من خلال دوره لشخصية "الشيخ عبدالقادر" الصوفي ضمن أحداث مسلسل "الخواجة عبدالقادر" مع النجم يحيي الفخراني.

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كما شارك في أعمال عدة مميزة منها مسلسلات: "شيخ العرب همام" و"كفر دلهاب" و"حلاوة الدنيا" و"واحة الغروب" و"الزيبق" وفيلم "حرب كرموز".

وُلد إبراهيم فرح في محافظة أسوان جنوب مصر، والتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، ولم يستكمل دراسته بسبب ظروفه المادية الصعبة التي دفعته للعمل في مصنع للحديد والصلب.

وشاءت الأقدار أن يلتقي المخرج زكريا يوسف الذي أعاده للفن من خلال مسلسل تلفزيوني للأطفال، لتتوالى أعماله الفنية بعد ذلك.