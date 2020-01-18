ويل سميث ومارتن لورنس يجتمعان بعد غياب

متابعة بتجــــــــــرد: ينتظر عشاق الممثل الأميركي ويل سميث بفارغ الصبر يوم غد موعد إطلاق فيلمه الجديد بعنوان ” Bad Boys for Life ” وهو الجزء الثالث من سلسلة أفلام Bad Boys .
وكان أبطال الفيلم مارتن لورنس، ويل سميث Will Smith، فانيسا هادجنز Vanessa Hudgens، جنيفر بادجر، ألكساندر لودفيج Alexander Ludwig وغيرهم حضروا العرض الخاص للفيلم الجديد في كاليفورنيا يوم الثلاثاء.
وتدور أحداث الجزء الثالث من الفيلم حول ماركوس بورنيت الذي أصبح مفتش شرطة ومايك لوري في أزمة منتصف العمر، ويجتمع الثنائي مرة أخرى حيث يقوم مرتزق ألباني، قتلوا شقيقه من قبل بعرض مكافأة كبيرة في حال قيامهم بمهمة محددة.
يشار الى أن فيلم Bad Boys For Life من إخراج Bilall Fallah, Adil El Arbi وبلغت كلفة انتاجه 90 مليون دولار ومن المتوقع أن يحقق نجاحاً اكبر من الجزأين السابقين.
وكان الجزء الأول منه صدر في العام 1995 بينما صدر الجزء الثاني في العام 2003.
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