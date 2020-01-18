فاتن حمامة رحيلها لم يُغيبها.. أعمالها تُحييها

متابعة بتجـــــــــرد: حينما تكتب عن الفنانة الراحلة فاتن حمامة قد تحتاج إلى عشرات المقالات، وحين تحكي عن سيرتها فإنك أمام هالة فنية، هي بالمختصر سيدة الشاشة العربية.

البدايات الفنية

بدأت وجه القمر مشوارها الفني وهي طفلة صغيرة في فيلم “يوم سعيد” مع موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب عام 1940، ثم وقفت أمامه مرة ثانية في فيلم “رصاصة في القلب” عام 1944.

قرر يوسف وهبي أن تقوم بدور نجلته في فيلم “ملاك الرحمة” عام 1946، وللمرة الأولى تتصدر صورة فاتن حمامة التي قامت بدور “ثريا” البوستر الدعائي للفيلم، لتنطلق في الخمسينيات بعدد من الأفلام الهامة كان أبرزها “صراع في الوادي” الذي أخرجه المخرج المصري العالمي يوسف شاهين.

التوهج الفني

فترة الخمسينات كانت الفترة الذهبية للنجمة فاتن حمامة حيث قدمت 50 فيلماً بين عامي 1950 و 1960، من أبرز تلك الأفلام ، “لحن الخلود” أمام فريد الأطرش، “أموال اليتامى” مع محمود المليجي وأمينة رزق، “المهرج الكبير” مع يوسف وهبي، “الأستاذة فاطمة” مع كمال الشناوي، “عبيد المال” مع عماد حمدي، “أيامنا الحلوة” مع عبدالحليم حافظ ،”صراع في المينا” مع عمر الشريف، كما قدمت “لا أنام” عن رواية الكاتب الراحل إحسان عبدالقدوس، “القلب له أحكام” مع أحمد رمزي، “سيدة القصر” مع عمر الشريف.

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يمكن أن نعتبر أن فترة الستينات والسبعينات في مسيرة سيدة الشاشة العربية مرحلة النضوج الفني، حيث قدمت أعمالاً أقل من حيث العدد ولكنها أكثر أهمية من حيث المحتوى كما قال العديد من النقاد، حيث قدمت دور “ليلى” في “لا تطفئ الشمس”، و”نوال” في نهر الحب، كما جسدت دور “عزيزة” في فيلم “الحرام”.

الجوائز والتكريمات

حصلت فاتن حمامة على العديد من الجوائز والتكريمات خلال مشوارها الفني حيث كرّمت عام 2000 وحصلت على جائزة نجمة القرن من قبل منظمة الكتاب والنقاد المصريين، كما حصلت على ميدالية الشرف من الرئيس السادات و الرئيس عبد الناصر، إضافة إلى وسام الأرز من لبنان عام 2001، ووسام الكفاءة الفكرية من المغرب، كما فازت بميدالية الاستحقاق من ملك المغرب الحسن الثاني، ووسام المرأة العربية من رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري.

وجه القمر الذي لا يغيب

في عام 2000 عادت إلى الجمهور العربي مجدداً من خلال مسلسل “وجه القمر” والذي شاركها البطولة فيه النجم أحمد رمزي. شكّل هذا المسلسل علامة فارقة في تاريخ النجمين الكبيرين، وحصل على نسبة مشاهدة كبيرة جداً .

يعد وجه القمر آخر أعمال الفنانة القديرة حيث رفضت تجسيد العديد من الأدوار بعد ذلك وإكتفت بما حققه المسلسل من نجاح كبير ، وظلت تطل السيدة فاتن حمامة بين الحين والآخر على جمهورها من خلال بعض الأحاديث التلفزيونية والصحفية، حتى رحلت عن عالمنا في 17 يناير 2015.